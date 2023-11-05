عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حميد الشاعري وهشام عباس يشعلان مهرجان الفن الجميل.. صور

صدى البلد

أشعل الثنائي حميد الشاعري وهشام عباس حفلهما الغنائي الذى أقيم ضمن فعاليات مهرجان الفن الجميل بأغانيهم المميزة وأبرزهم الدويتو الأشهر لهما “عيني”.

وأعلن الفنان هشام عباس خلال الأيام الماضية عن موعد الحفل بعد أن نشر البوستر الدعائي للحفل ضمن فعاليات مهرجان الفن الجميل، ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

 

وتفاعل الفنان حميد الشاعري مع القضية الفلسطينية منذ تفاقم أزمتها خلال الفترة الحالية ، حيث نشر  منشورا يعرب فيه عن حزنه لما يحدث من تفاقم الأزمة الفلسطينية وضياع الكثير من أهلها على يد الإحتلال الإسرائيلي خلال هذه الأيام ، من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

وكتب حميد الشاعري: "سقطت تفاحة فأكتشفوا الجاذبية وسقطت ملايين الأرواح ولم يكتشفوا الإنسانية".

txt

حميد الشاعري: سقطت تفاحة فاكتشفوا الجاذبية وسقط الملايين في غزة ولم يكتشفوا الإنسانية

txt

بلاش أنا | أول تعليق من سامو زين على أزمته مع مروان خوري

ذكر أن أخر حفل للفنان حميد الشاعري وشاركه الحفل الفنان هشام عباس، وكانت بمسرح بنش مارك فى جدة بتقديمهما واحدة من أهم أغاني التسعينات وهي أغنية عيني والتى قدموها سويا عام 1997  وتفاعل الجمهور معهما على المسرح بالغناء والتصفيق، خاصة وأن هذه الأغنية من أشهر الأغاني التى تقدم اليوم على المسرح.

وقدم حميد الشاعرى حتى الآن مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه منها جلجلي وروح السمارة وغيرها من الأغانيات القديمة، فيما قدم هشام عباس مجموعة من أشهر أغانيه.

واعتبر الحفل حدث فني استثنائي على مسرح بنش مارك بجدة، الذى أقام حفل "كاسيت 90"  بالمملكة العربية السعودية، وضم الحفل بجانب الفنان حميد الشاعري، أبرز نجوم جيل التسعينات، وسط حضور جماهيري ضخم، وتحت رعاية هيئة الترفيه السعودية.

حفل مهرجان الفن الجميل

ويشارك في مهرجان الفن الجميل، مجموعة من الفنانين الكبار وأبرزهم الفنان هاني شاكر وهشام عباس وحميد الشاعري وإيهاب توفيق، وأٌقيم الحفل على خشبة مسرح مارينا مول أبو ظبي ، ويعتبر هذا الحفل من أبرز وأهم الحفلات التى أقيمت خلال الفترة الماضية حيث أنه جمع أبرز نجوم مصر .

أغاني هشام عباس حميد الشاعرى مهرجان الفن الجميل الثنائي حميد الشاعري وهشام عباس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

مفاجأة سارة من البترول للمواطنين بشأن أسعار البنزين والسولار

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

كسر حاجز 1400 جنيه.. تطور جديد في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

صدمة لمحبيه.. وفاة فنان شهير وأسرته بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

موضوعات متعلقة

شكرًا على الإصرار.. إلهام شاهين توجه رسالة لإدارة المهرجان المصري الأمريكي

صفاء جلال عن دورها في ورق التوت: أي ست ممكن تبقى كدة

أين البشر .. تعليق مؤثر من الفنان يوسف الشريف عن أحداث فلسطين

إنطلاق العرض المسرحي "عشم إبليس" .. الليلة

مدحت العدل يكشف سبب تأجيل أوبريت الحلم العربي

مسلسل سفاح الجيزة مستفز.. وكان نفسى أشتغل مع فؤاد المهندس| أبرز تصريحات محمد ممدوح

أخبار الفن.. أول تعليق من سامو زين على أزمته مع مروان خوري.. وسيلينا جوميز تعلن إعتزال السوشيال ميديا

watch it تطرح البوستر الرسمي لحكاية"روحى فيك"

ترشيحاتنا

عاصفة قوية تتسبب في كوارث مدمرة بأوروبا.. ما قصة سيران؟

سعر الذهب اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

كيف تتخلص من الأرق؟.. 6 خطوات تساعدك

قصف عنيف في محيط المستشفى الإندونيسى بقطاع غزة

البنوك تحدد مصير الشهادات وحسابات التوفير في اجتماعها اليوم.. تفاصيل

صفقة تاريخية.. أفضل موبايل أوبو لمحدودي الدخل بميزات جبارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأبيض بدلا من الأسود؟

فنان شهير يجري عملية بسببها.. كيف تكتشف أمراض المخ من الأعراض؟

الخذلان الأكبر| هذه الدول العربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

فيديو

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»

وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع جرحى قطاع غزة

انتهاكات للقانون الدولي.. سامح شكري يضع بلينكن في الزاوية بسبب حرب غزة

صفعات متتالية .. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ