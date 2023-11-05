حميد الشاعري وهشام عباس يشعلان مهرجان الفن الجميل.. صور

أشعل الثنائي حميد الشاعري وهشام عباس حفلهما الغنائي الذى أقيم ضمن فعاليات مهرجان الفن الجميل بأغانيهم المميزة وأبرزهم الدويتو الأشهر لهما “عيني”.

وأعلن الفنان هشام عباس خلال الأيام الماضية عن موعد الحفل بعد أن نشر البوستر الدعائي للحفل ضمن فعاليات مهرجان الفن الجميل، ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وتفاعل الفنان حميد الشاعري مع القضية الفلسطينية منذ تفاقم أزمتها خلال الفترة الحالية ، حيث نشر منشورا يعرب فيه عن حزنه لما يحدث من تفاقم الأزمة الفلسطينية وضياع الكثير من أهلها على يد الإحتلال الإسرائيلي خلال هذه الأيام ، من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

وكتب حميد الشاعري: "سقطت تفاحة فأكتشفوا الجاذبية وسقطت ملايين الأرواح ولم يكتشفوا الإنسانية".

ذكر أن أخر حفل للفنان حميد الشاعري وشاركه الحفل الفنان هشام عباس، وكانت بمسرح بنش مارك فى جدة بتقديمهما واحدة من أهم أغاني التسعينات وهي أغنية عيني والتى قدموها سويا عام 1997 وتفاعل الجمهور معهما على المسرح بالغناء والتصفيق، خاصة وأن هذه الأغنية من أشهر الأغاني التى تقدم اليوم على المسرح.

وقدم حميد الشاعرى حتى الآن مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه منها جلجلي وروح السمارة وغيرها من الأغانيات القديمة، فيما قدم هشام عباس مجموعة من أشهر أغانيه.

واعتبر الحفل حدث فني استثنائي على مسرح بنش مارك بجدة، الذى أقام حفل "كاسيت 90" بالمملكة العربية السعودية، وضم الحفل بجانب الفنان حميد الشاعري، أبرز نجوم جيل التسعينات، وسط حضور جماهيري ضخم، وتحت رعاية هيئة الترفيه السعودية.

حفل مهرجان الفن الجميل

ويشارك في مهرجان الفن الجميل، مجموعة من الفنانين الكبار وأبرزهم الفنان هاني شاكر وهشام عباس وحميد الشاعري وإيهاب توفيق، وأٌقيم الحفل على خشبة مسرح مارينا مول أبو ظبي ، ويعتبر هذا الحفل من أبرز وأهم الحفلات التى أقيمت خلال الفترة الماضية حيث أنه جمع أبرز نجوم مصر .