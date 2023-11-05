أستاذ علوم سياسية: نتنياهو دمر الأمن الإسرائيلي وفكك شعبه

قال الدكتور أسامة شعت، أستاذ العلوم السياسية، إن نتنياهو منذ اللحظة الأولى لـ 7 أكتوبر انتهت حياته السياسية، مضيفاً أن نتنياهو أنهار في زمنه ودمر الأمن الإسرائيلي وفكك الشعب الإسرائيلي، وزمان كان لا يوجد فرق بين اشكينازي وبين سفرديمي.

وأضاف «شعت» من خلال تقديمة لبرنامج “آخر النهار” على قناة "النهار" أن نتنياهو كذب على شعبه لأنه عزز الانقسام الفلسطيني، متابعًا :"حركة حماس موجودة في غزة وفي الضفة السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير".

وأشار أستاذ العلوم السياسية ، إلي أن كلما وحدت مصر الشعب الفلسطيني عمل نتنياهو على تغذية الانقسام ، موضحاً أن نتنياهو قال أمام البرلمان الإسرائيلي أنا أعزز الانقسام الفلسطيني لصالح إسرائيل.