وزير الخارجية الأمريكي يلتقي الرئيس الفلسطيني اليوم في رام الله

يجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في رام الله.

ويأتي اللقاء في إطار زيارة بلينكن للشرق الأوسط التي بدأت نهاية الأسبوع.

وأعرب بلينكن مساء أمس السبت، عن معارضة الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة، قائلا:" إن وجهة نظر واشنطن هي أن وقف إطلاق النار الآن سيجعل حماس قادرة على إعادة تجميع صفوفها ومهاجمة إسرائيل مرة أخرى مثلما حدث في السابع من أكتوبر 2023".

وقال أنتوني بلينكن في مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الخارجية سامح شكري ونظيرة الأردني أيمن الصفدي، لبحث تطورات الوضع في غزة."نحن ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".