هبه مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة هبة مجدي، أحدث إطلالتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت هبة مجدي بإطلالة جذابة وأنيقة، مرتديه فستان باللون البيج وتركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها،ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، واللون الأحمر في الشفاه.



يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي “المداح” وتدور قصة مسلسل "المداح 3.. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفلالذيتبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهمغيرالمشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك معالجن،حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضًا أزمات.