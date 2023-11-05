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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينها واشنطن وأنقرة.. تظاهرت حاشدة في مدن عالمية تنديداً بالحرب على غزة

صدى البلد

نظم عشرات الآلاف من المتظاهرين مظاهرات حاشدة في عدة مدن عالمية في لندن وبرلين وباريس وأنقرة واسطنبول وسيدني وواشنطن أمس السبت، احتجاجا على الحرب الشرسة من جيش الإحتلال  الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

وطالب الآلاف من المتظاهرين بوقف إطلاق النار في غزة ومهاجمة إسرائيل بعد أن كثف جيشها هجومه على المدنيين في قطاع غزة، حسبما افادت صحيفة “ذا جارديان”.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حشودا كبيرة تنظم اعتصامات تسد أجزاء في وسط لندن، وقالت الشرطة إنها اعتقلت 29 شخصا.

وسار آلاف المتظاهرين في شوارع واشنطن ملوحين بالأعلام الفلسطينية، وهتف بعضهم "بايدن، بايدن لا يمكنك الاختباء، لقد اشتركت في الإبادة الجماعية"، قبل أن يتجمعوا في ساحة الحرية.

وفي وسط باريس، تظاهر الآلاف للمطالبة بوقف إطلاق النار رافعين لافتات كتب عليها "أوقفوا دائرة العنف" و"عدم القيام بأي شيء، عدم قول أي شيء يعني التواطؤ".

وفي برلين، لوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية، مطالبين بوقف إطلاق النار. 

وتجمع مئات المتظاهرين في اسطنبول وأنقرة، قبل يوم من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تركيا لإجراء محادثات بشأن غزة.

وفي سيدني، تجمع متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين في حديقة هايد بارك بالمدينة، وحمل بعضهم لافتات أو أعلامًا فلسطينية.

إعادة فتح مطار محج قلعة في داغستان عقب تظاهرات أمس


وحذرت الأمم المتحدة من وضع "كارثي" للأطفال في غزة بعد أن ضربت قنابل إسرائيلية مدرسة تستخدم كملجأ وسقطت خارج مستشفى وتعرضت إسرائيل لضغوط متزايدة بسبب معاناة المدنيين الناجمة عن حملتها.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 40% من القتلى في غزة بعد ما يقرب من أربعة أسابيع من الحرب كانوا من الأطفال، وتم الإبلاغ عن 3900 ضحية من الأطفال، و1250 آخرين في عداد المفقودين ويفترض أنهم دفنوا تحت المباني التي قصفت.

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