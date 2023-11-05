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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وابل صواريخ في الطريق.. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة ماتات قرب حدود لبنان

دبابة على الحدود
دبابة على الحدود اللبنانية

أفادت وسائل الاعلام الإسرائيلية بسماع دوي صفارات الإنذار من وابل من الصواريخ القادمة في مستوطنة ماتات الشمالي، بالقرب من الحدود اللبنانية.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" جاءت التنبيهات وسط هجمات صاروخية متكررة من قبل حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية المتحالفة معها من جنوب لبنان على شمال إسرائيل.

ودوت صافرات الإنذار، في وقت سابق من اليوم، في العديد من البلدات الحدودية لغزة للمرة الثالثة هذا الصباح.

وتم سماع تنبيهات الصواريخ في ميفتهايم و أميوز وييشا، والتي تم إخلاؤها إلى حد كبير إلى جانب العديد من المستوطنات الأخرى في غلاف عزة. وأشارت إلى أنه لا توجد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، إنها دمرت آليتين إسرائيليتين شرق خان يونس في قطاع غزة.

 وذكرت عبر حسابها على تليجرام أن قصف الآليتين تم بقذائف "الياسين 105".

 ومساء أمس، أعلنت حركة حماس، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات بمختلف الأسلحة مع قوة إسرائيلية في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا في قطاع غزة.

 كما أصدرت الكتائب بياناً قالت فيه إن مقاتليها قتلوا 5 جنود إسرائيليين، وأصابوا آخرين في هجوم على مبنى بشمال غرب غزة. وقالت كتائب القسام إنها استهدفت أيضاً دبابةً إسرائيلية توغلت قرب تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة بصاروخ موجه من طراز "كونكورس".

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