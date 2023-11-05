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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحف الإماراتية اليوم| الهلال الأحمر الفلسطيني يتسلم 30 شاحنة مساعدات إنسانية من مصر عبر معبر رفح.. «حزب الله» وإسرائيل يخوضان أعنف قصف عبر الحدود.. بايدن يعلن تقدم في التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة

الصحف الاماراتية
الصحف الاماراتية

حماس تشتبك مع الجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني يتسلم 30 شاحنة مساعدات إنسانية من نظيره المصري عبر معبر رفح

عباس يرجئ زيارة إلى روسيا بسبب الأوضاع في المنطقة

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي وكان الحدث الأكبر هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد العملية الفلسطينية التي نفذتها المقاومة ضد الكيان الصهيوني.

ذكرت  صحيفة البيان أن الجيش الإسرائيلي أن جنوده هاجموا مقاتلين من حركة حماس الفلسطينية في جنوب قطاع غزة.

وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن مسلحي حماس أطلقوا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، صواريخ مضادة للدبابات على القوات الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة بالقرب من الحدود مع إسرائيل. ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار، وفقاً للتقرير.

وبعد ما يزيد قليلاً على أسبوع من انطلاق الهجوم البري الإسرائيلي، اصطحب الجيش الإسرائيلي صحفيين إلى الجزء الشمالي المدمر من قطاع غزة.

 وقالت صحيفة البيان إنه في الساعة الأولى من صباح اليوم الأحد عبرت 30 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية من معبر رفح إلى غزة.

وقال الدكتور رائد عبد الناصر، أمين عام الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء إن 30 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية عبرت من معبر رفح المصري إلى غزة وأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني في غزة تسلموا الشاحنات في الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن إجمالي الشاحنات التي دخلت إلى غزة منذ 21 أكتوبر الماضي بلغ 451 شاحنة تحتوي على مساعدات.

وأوضحت صحيفة الخليج اعلان وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 51 شخصاً  غالبيتهم من الأطفال والنساء وإصابة العشرات جراء قصف الجيش الإسرائيلي لمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الجيش الإسرائيلي "استهدفت منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي، ما أسفر عن استشهاد 21 مواطنا على الأقل وإصابة آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال".

وشنت الطائرات الإسرائيلية أيضا غارات مكثفة على أحياء غرب وشمال غزة، وألقت قنابل الفوسفور الأبيض على تلك الأحياء، خاصة على مخيم الشاطئ غرب القطاع.

وأفادت صحيفة الاتحاد بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت عن إحراز تقدم في تأمين هدنة إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، في وقت يعمل وزير خارجيته على المسألة نفسها في الشرق الأوسط.

وعندما سئل عما إذا كان قد تم إحراز أي تقدم في هذه المسألة، أجاب بايدن "نعم" أثناء مغادرته كنيسة في ولاية ديلاوير، ورفع إبهامه قبل ركوب سيارته. ولم يعط أي تفاصيل أخرى.
في وقت سابق السبت، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحافيين في عمّان إن من شأن هدنة إنسانية المساعدة في حماية المدنيين وإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

وأوضحت صحيفة أيضا اعلان نائب وزير الخارجية الروسي، الجمعة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اضطر إلى تأجيل زيارته إلى روسيا التي كانت مقررة في 15/نوفمبر.

وقال ميخائيل بوغدانوف «بناء على طلب السلطات الفلسطينية، تم تأجيل الزيارة»، موضحاً أنه كان من المقرر إجراؤها في 15 من الشهر الجاري، وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء روسية.

وكانت السلطات الروسية، أشارت مرات عدة في الأسابيع الأخيرة إلى زيارة مرتقبة لمحمود عباس، من دون أن تكشف عن موعدها.

وأضاف بوغدانوف، أن «المسؤولين الفلسطينيين أوضحوا أن الوضع الحالي صعب، وأن الرئيس عباس لا يمكنه مغادرة المنطقة في هذه الظروف».

وذكرت صحيفة الامارات اليوم أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الاماراتي جدد التأكيد على موقف دولة الإمارات الراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على نهج الدولة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

جاء ذلك خلال مشاركة في الاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية العرب ومنظمة التحرير الفلسطينية، الذي عقد أمس في العاصمة الأردنية عمان، لبحث التطورات في المنطقة، وجهود تعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية للمدنيين.

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