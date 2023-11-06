رئيس عربية النواب: السيسي لن يفرط في حبه رمل من تراب مصر

قال النائب أحمد فؤاد أباظة ، رئيس لجنة الشئوون العربية بمجلس النواب أننا يجب أن نتفق على أن هناك زعيم وقائد يقود الدولة المصرية ، ونحن نثق فى قدراته وأنه لن يفرط فى حبه رمل واحدة من تراب مصر.

وأوضح أباظة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": كما أننى أؤكد أن ما قاله الرئيس السيسي في هذه المرحلة، أننا نحافظ على كيان فلسطين والدولة الفلسطينية، وأننا حينما نرحل أهالي غزة من أراضيهم؛ معنى ذلك أننا نقضي على القضية الفلسطينية، وتكون انتهت.

وأضاف رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: ونحن نطمئن الشعب المصري، ونقول لهم، اطمئنوا، فإن لدينا جيشا قويا، وشعبا أبيا عظيما، وكل كلمة للرئيس ستسجل في التاريخ، وندعو من الله أن يوفقه ويعينه، ونحن متأكدين تماما أنه في ساعة الذروة؛ سنجد أن الشعب المصري كله على قلب رجل واحد.