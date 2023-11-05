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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البهواشي: الدولة تستهدف وصول التنمية إلى جميع محافظات مصر| فيديو

قرى آمنة غذائيًا
قرى آمنة غذائيًا بالفرافرة

أكد محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن الدولة تستهدف وصول التنمية إلى جميع نبوع ومحافظات مصر، خاصة المحافظات الحدودية، مثل محافظة الوادي الجديد، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى رفع التمكين الاقتصادي لأهالي المنطقة.

البهواشي:مشروع "قرى آمنة غذائيًا بالفرافرة" يساعد في التنمية

وقال "البهواشي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية  "إكسترا نيوز"، إن الدولة تقوم بهذه المشاريع في مختلف أنحاء الجمهورية بالمشاركة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن مشروع "قرى آمنة غذائيًا بالفرافرة" يساعد في التنمية، وجاء وفق تقدير الدولة للاحتياجات الخاصة بكل محافظة.


وأضاف الخبير الاقتصادي أن زراعة الخضراوات والفاكهة في  الوادي الجديد كانت أمراً صعباً، ولذلك تم استخدام التكنولوجيا الزراعية عن طريق الصوب وتقليل استخدام المياه وتوفيرها.

ولفت البهواشي إلى أن الحكومة أسست منظومة متكاملة اقتصادية، طبقاً لما تم استحداثه من صناعات أو إنتاج زراعي بهذه المنطقة يناسب إمكانياتها.

 

البهواشي التنمية مصر محافظة الوادى الجديد زراعة الخضراوات الفاكهه

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