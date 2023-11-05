جولة تفقدية لرئيس جهاز الشروق لمتابعة أعمال النظافة بالمدينة

قام المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" برفقة مسؤولى الجهاز بجوله تفقديه لمتابعة الحالة العامة بالحيين الأول والثانى شرق وذلك طبقاً لجدول المرور الدورى لرئيس الجهاز بأحياء ومناطق المدينة .



تفقد المحاور والطرق وكذا الحدائق موجهاً بتكثيف أعمال النظافة والرعاية للمسطحات الخضراء لرفع كفائتها .



كما وجه رئيس الجهاز بتقليم أفرع الأشجار المتعارضه مع ممرات المشاه داخل الحدائق لتسهيل حركة السكان والمترددين بخلاف تلافى ملاحظات فوريه تخص إصلاح محبس مياه وضبط مناسيب بلاعات المطر، مؤكداً على الإستمرار المرور يومياً بجميع أنحاء المدينة والعمل دائماً على تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق .



وكان المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" قام خلال الأسبوع الماضي برفقة مسؤولى الجهاز بجولة ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بالمنطقه الخامسه عمارات ، حيث قام بالمرور الميدانى على أعمال تنفيذ أرصفة المشاه والجزر وحول مناطق الخدمات بالمجاوره الرابعه والتى تعتبر أخر المجاورات السكنيه المستهدفةبالمنطقة موجهاً بسرعة التجهيز اللازم لبدء تنفيذ الطبقه الأسفلتية.



كما أشار إلى إستمرار تكثيف برنامج الرعايه المكثف بالمسطحات الخضراء بالمنطقه حفاظاً على المزروعات وكذا تواصل حملات رفع المخلفات والنظافه العامه بالتوازى مع أعمال رفع الكفاءه الجاريه تيسيراً على السكان.