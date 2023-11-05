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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية : التصدي بكل قوة لأى مخالفات للبناء

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أكدَّ اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المُخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، والتي يتم رصدها من خلال المرور الميداني أو من خلال وحدة المُتغيرات المكانية أو تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري معها، وذلك ضمن الحملات المُكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ وإزالة التعديات في المهد سواءً على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف.


وشدد اللواء عبد الحميد الهجان على أنه لن يسمح نهائياً بأي تعديات جديدة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف التعديات سواءً بالبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها فورا.
جاء ذلك جاء ذلك خلال إيقاف "المحافظ" لأعمال بناء مُخالف وإزالة التعدي بالبناء في المهد وإزالة عمدان الدور السادس علوي على مساحة 200م2 بأحد العمارات بشارع الترعة منطقة الفلل بمدينة بنها وذلك تماشيا مع خطة الدولة لمنع كافة المُمارسات غير القانونية والتعدي على مُمتلكات الدولة والبناء بدون ترخيص حفاظا على مُقدرات الأجيال القادمة.


وأصدر "محافظ القليوبية" تعليماته بالتحفظ على مواد البناء والمعدات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف تنفيذاً للقانون وتحقيق الردع العام ومنع أي مخالفة في المنطقة، مشدداً على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالإستمرار في تكثيف حملات إزالة كافة صور التعديات ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية والرادعة حيال المخالفين موجها بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورا مع تكثيف الورديات الليلية خاصة أيام العطلات والأجازات الرسمية، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمتعديين.

القليوبية محافظ القليوبية القيادة السياسية مواد البناء خطة الدولة

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