نجم الأهلي: أزمة الزمالك في "أوضه اللبس" وليس أوسوريو

أكد شريف عبد المنعم، نجم النادي الأهلي السابق، أن هناك أزمات كثيرة داخل نادي الزمالك تحتاج إلى حلول أهمها “أوضة اللبس”، والعلاقة بين اللاعبين.

وقال “عبد المنعم”، فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وأنت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق، “الزمالك محتاج شغل كثير داخل أوضة اللبس، وليس أزمة إدارة أو مدير فني، بل لابد على اللاعبين أن يكونوا على قلب رجل واحد”.

وأضاف “أري أن الزمالك ليست أزمته فى أوسوريو بل الزمالك يحتاج لقائد فى أوضة اللبس، مش معقول لاعبي الزمالك محتاجين فقط تحرك من شيكابالا أو زيزو، أو أن يسجلوا الأهداف أو يصنعوا الأهداف، حتي تكون هناك نتيجة إيجابية للفريق”.