تشاد تستدعي سفيرها من إسرائيل

أعلنت تشاد، اليوم الأحد، استدعاء القائم بأعمال سفارتها بـ تل أبيب للتشاور بسبب الحرب على غزة.

أصبحت تشاد أحدث دولة تستدعي سفيرها من إسرائيل، بسبب “موجة غير مسبوقة من العنف المميت” ضد قطاع غزة.

وقالت الدولة الأفريقية في بيان: “أمام هذه المأساة، تدين تشاد فقدان العديد من المدنيين الأبرياء وتدعو إلى وقف إطلاق النار من أجل حل دائم للقضية الفلسطينية”.

كما استدعت تركيا وهندوراس وتشيلي وكولومبيا والأردن والبحرين سفراءها، في حين قطعت بوليفيا علاقاتها مع إسرائيل الأسبوع الماضي بسبب الضربات المستمرة على الفلسطينيين في القطاع المحاصر.