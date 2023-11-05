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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراف لأول مرة .. أمريكا تخشى على إسرائيل من حماس

أمريكا وإسرائيل
أمريكا وإسرائيل

قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون فاينر، إن أمريكا تنطلق من حقيقة أن التهديد الذي تشكله حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل لا يزال كبيرًا للغاية.

وفي مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية، قال فاينر، تعليقا على التقدم المحرز في العمليات الهجومية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة: "لا تزال إسرائيل تواجه تهديدا هائلا من حماس".

ولفت نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن أمريكا ترى أنه من السابق لأوانه التكهن بمدى اقتراب الصراع الحالي في الشرق الأوسط من نهايته.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يستحق اسم جيش لأنه لا يملك أخلاقيات الجيوش.

وأوضح البزم، أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف في اليومين الماضيين استخدام قنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا”.

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وأكد أن “الاحتلال يتعمد قتل المواطنين أثناء تنقلهم صوب المناطق التي يدعي أنها آمنة”.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى 9883 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية أن 9730 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 153، والجرحى إلى أكثر 2200، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

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