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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا يحدث داخل أمريكا.. غضب كبير في الخارجية والبيت الأبيض من بايدن

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية

أرسلت سيلفيا يعقوب، الموظفة في وزارة الخارجية الأمريكية برقية معارضة لسياسة البيت الأبيض تجاه إسرائيل، متهمة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه "متواطئ في الإبادة الجماعية" تجاه شعب غزة، وفق ما ذكر موقع أكسيوس الأمريكي.

وقال تقرير أكسيوس، إن البرقية المعارضة والخطاب العاطفي للموظفة والذي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، يعد أحدث العلامات على حجم الانقسام والاضطراب الذي تسببه حرب العدوان الصهيونية، علاوة على القلق المتزايد في كل الحكومة الأمريكية.

ويشمل ذلك وزارة الخارجية، حيث يعد وزير الخارجية أنتوني بلينكن لاعبًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية بايدن لدعم إسرائيل علنًا في ردها على الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر .

واستشهد آلاف المواطنين الفلسطينيين في قصف الإبادة الجماعية، ودعمت إدارة بايدن إسرائيل بينما أعربت عن قلقها بشأن الأزمة الإنسانية في غزة.
غالباً ما يتم تكليف الدبلوماسيين بتنفيذ سياسات الإدارة التي لا يدعمونها شخصياً. 

ولتسجيل معارضتهم  أو لفت الانتباه إلى ما يرون أنه خطأ سياسي خطير محتمل  يمكنهم تقديم برقية معارضة أو يمكنهم أيضًا الاستقالة.

ومن المفترض أن تظل البرقيات المعارضة داخل وزارة الخارجية، ويعمل كبار المسؤولين على عدم نشرها.

وأرسلت سيلفيا يعقوب، مسؤولة الشؤون الخارجية في مكتب شؤون الشرق الأوسط، رسائل بريد إلكتروني صباح الخميس لجمع التوقيعات على برقية معارضة.

وتدعو البرقية إلى إجراء تغيير كبير في سياسة الإدارة الأمريكية.

كما  استقال مسؤول وزارة الخارجية جوش بول، الشهر الماضي بسبب "خلافه مع السياسة الأمريكية بشأن المساعدات المستمرة والمميتة لإسرائيل".

كما شهد البيت الأبيض استياءً داخلياً بشأن سياسة غزة، وعقد كبار مساعدي بايدن عدة اجتماعات مع الموظفين الذين عبروا عن انتقاداتهم بشكل خاص. 

سيلفيا يعقوب وزارة الخارجية الأمريكية برقية معارضة لسياسة البيت الأبيض الرئيس الأمريكي جو بايدن متواطئ في الإبادة الجماعية

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