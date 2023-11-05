افتتاح الدورة التدريبية للمثقفين الصحيين للتوعية بالمبادرات الرئاسية بالشرقية

اكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالاستثمار في العنصر البشري، والتدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء القوى البشرية والفرق الصحية، بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية، تم افتتاح الدورة التدريبية للمثقفين الصحيين بمحافظة الشرقية، للتوعية بالمبادرات الرئاسية ودورها في تعزيز النظام الصحي للمواطنين، والتي تنظمها الإدارة العامة للإعلام والتعليم والإتصال الصحي بوزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع إدارة الثقافة الصحية بالمديرية، وذلك لمدة ٤ أيام متتالية حتى الأربعاء القادم، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، في حضور الدكتور السيد العباسي مدير الإدارة العامة للإعلام والتعليم والاتصال الصحي، والدكتورة رباب حسن مديرة إداراتي المتاحف والاتصال المباشر بالوزارة، والدكتورة غادة عمارة مديرة إدارة الثقافة الصحية بالمديرية، ومشرفي الإدارة بالمديرية، ومشرفي الإدارات الصحية بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شملت الدورة التدريبية التوعية بالمبادرات الرئاسية ودورها في تحسين الصحة العامة للمواطن المصري من خلال تعزيز الوعي الصحي حول أسباب الأمراض وعوامل الخطورة المؤدية إليها وكيفية الوقاية منها مروراً بالفحص المبكر للأمراض وسرعة علاجها ووصولاً إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لعلاج الأمراض، ومنع تفاقمها أو الإصابة بمضاعفاتها، وزيادة توعية المواطنين بتعريفهم بكيفية الاستفادة من المبادرات الرئاسية بطريقة يسيره بما يساهم في رفع مستوى الوعي الصحي لهم.

وعقب الافتتاح استقبل وكيل الوزارة مدير عام الإدارة العامة للإعلام والاتصال الصحي ومديرة إدارتي المتاحف والاتصال المباشر، بمكتبه، مؤكداً على الدور الهام للوزارة في نشر الوعي الصحي لدي المواطنين، وأهمية التثقيف بالمخاطر الصحية والعادات السيئة، من خلال المثقفين الصحيين، والتي منها استخدام المضادات الحيوية بدون الرجوع للأطباء المختصين، وغيرها من الموضوعات الهامة، مشيراً إلى أن التثقيف الصحي يعد حجر الأساس لبناء مجتمع صحي خالي من الأمراض، والذي يعمل على بناء اتجاهات صحية سليمة لدى المواطن، ومساعدة الأفراد في حل المشاكل الصحية التي يواجهونها، بما يساهم في تحسين الصحة على مستوى الأفراد والمجتمعات.