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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نانت يخسر أمام ستاد ريمس بهدف نظيف في الدوري الفرنسي

نانت
نانت

حقق ستاد ريمس فوزا ثمينا على مضيفه نانت بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الأحد/ على ملعب لابوجوار في إطار الجولة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل هدف ريمس والمباراة الوحيد اللاعب جونيا إيتو في الدقيقة 75، وشهدت المباراة مشاركة المهاجم المصري مصطفي محمد مع فريقه نانت منذ بداية اللقاء واستبدل في الدقيقة 66 .

الفوز رفع رصيد ريمس إلى 20 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد نانت عند 14 نقطة في المركز الثامن وبفارق الأهداف عن لوهافر صاحب المركز السابع.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة، حقق لوهافر الفوز على مضيفه تولوز بهدفين مقابل هدف، ورفع لوهافر رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد تولوز عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة ستراسبورج وضيفه كليرمون، ورفع ستراسبورج رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما أصبح رصيد كليرمون 6 نقاط في المركز قبل الأخير.

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