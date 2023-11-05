طارق فهمي: أمريكا لديها فكرة حل الدولتين في أزمة القضية الفلسطيني

أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها فكرة حل الدولتين، في أزمة القضية الفلسطيني، وعليها ترجمه الأفكار إلى أفعال.

وأضاف طارق فهمي، في مداخلة هاتفية لبرنامج ٩٠ ، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الأحد، أن هذا المسار واضح وتعمل عليه القاهرة ونحتاج لقوة دفع وحركات عربية، متابعا أن تسرائيل في حاجة لسياسة رادعة.

وتابع الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أن القمة العربية فرصة مهمة للتعامل مع الأزمة في القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن كل ما قدم من حلول لم تجد اي رد فعل من الجانب الإسرائيلي.