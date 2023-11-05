نشأت الديهي: الجيش المصري لن يتورط في أي حروب إلا من أجل مصر| فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الجيش المصري ليس من أهدافه الخوض في أي مغامرات، مشيرًا إلى أن الجيش المصري قوي قوة مفرطة، ولكنه يدار من خلال حكمة بالغة، معقبًا: "الجيش المصري شريف ونبيل، ولا يباع ولا يشترى، ولا يتورط في أي حروب؛ إلا من أجل الدفاع عن الأمن القومي المصري".

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الجيش المصري لا يساوم، ولا يدخل في أي تحالفات عسكرية لتنفيذ مخططات عسكرية غربية، معقبًا: "مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تقبل بوجود أي قواعد عسكرية أجنبية".

ولفت إلى أن الجيش المصري خلال السنوات العشر الماضية، حمل على عاتقه المهام الكلاسيكية التي تتمثل في، الدفاع عن الحدود ووجود الدولة، ليس هذا فقط، بل قام بالكثير من المهام التنموية؛ لإنقاذ البلد من الوقوع في مستنقع الفشل الاقتصادي، معقبًا: "لولا الجيش؛ لكانت مصر ضاعت".

وأشار إلى أن الجيش المصري قام بدور يستوجب كل الشكر والتقدير من الشعب المصري، معقبًا: "أنا بقول الكلام ده من غير مناسبة، النهارده، ولا يوم 6 أكتوبر، وليس مقترنًا بأي مناسبة عسكرية".