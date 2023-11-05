نشأت الديهي: حرية الرأي في الغرب مكانها صندوق القمامة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزير الداخلية الألماني تحدث عن أن حرق علم دولة الاحتلال يعتبر جريمة، ومن سيقوم بهذا الأمر سيتم ترحيله خارج برلين.



وتابع نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن حرية الرأي في الغرب تستخدم لأغراض سياسية ، معقبًا: "حرية الرأي في الغرب مكانها صندوق القمامة" .

حرية الرأي



وأضاف نشأت الديهي أن حرق المصحف في الغرب ليس جريمة، ويقع في إطار حرية الرأي، أما حرق العلم الإسرائيلي فهو جريمة، متسائلاً:" هل تأكدنا أن ما يسوقه الغرب من أفكار عن الحرية والديمقراطية والعدالة، وحرية التعبير ما هي إلا أوهام وأصنام؟".