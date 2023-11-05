أكاديمي يكشف هدف إسرائيل من العدوان المستمر علي غزة

كشف الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، هدف إسرائيل من العدوان علي غزة، مؤكدا أن إسرائيل تريد القضاء على حماس بهدف خيالي لها فقط، مؤكدا أن إسرائيل تقصف غزة منذ شهر ماذا حققت إلا قتل الأطفال والنساء والشيوخ ولم تقتل من حركة حماس أو يتم القبض على قياداتها.

كما أكد خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدي البلد”، أن الدولة المصرية أكدت أهمية الحل السلمي للأزمة، لافتا إلى أنها دعت لقمة إقليمية دولية للوصول إلى حلول لوقف الحرب وإطلاق النار، والآن الغرب يتحدثون عن حل الدولتين بعد أن كانوا يرفضون ذلك تماما.

ونوه بأن المقاومة الفلسطينية مستمرة طالما الاحتلال الإسرائيلي موجود، مشددا على أن فلسطين باتت قضية داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية وهناك انقسام كبير الآن في الشارع الأمريكي، والشباب الأمريكي يؤيد بقوة القضية الفلسطينية من باب الإنسانية والعقاب الجماعي من دولة الاحتلال ضد غزة.