سقوط 12 صاروخا في مدينة كريات شمونة يتسببون في قطع جزئي للكهرباء

أفادت القناة 7 العبرية، أن 12 صاروخا أطلقتهم الفصائل الفلسطينية سقطت الأحد على مدينة كريات شمونة في الاحتلال الإسرائيلي وسببت قطعا جزئيا للتيار الكهربائي.

وفي وقت سابق، قالت مصادر إسرائيلية، إن 3 صواريخ سقطوا في بلدة نتيفوت بالنقب من نحو 30 صاروخا أطلق من غزة في الدفعة الأخيرة.

كما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه تم استهداف نتيفوت وغلاف غزة بنحو 40 صاروخا في الدفعة الأخيرة.

هذا وقد دوت صفارات الإنذار في بلدة نتيفوت شرق غزة وجميع البلدات حولها في النقب وغلاف غزة.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.