محلل سياسي: تهجير الفلسطينين من غزة أفكار عبثية تروجها قوات الاحتلال

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن تهجير سكان غزة إلى سيناء مجرد أفكار خيالية، مضيفا أن إسرائيل لها هدف إسراتيجي من تهجير سكان غزة.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن إسرائيل تريد تقليل الكثافة السكانية في الحرب، موضحا أن هناك أهدافا إسرائيلية حقيقة في مسألة تهجير سكان غزة.

وتابع أن هناك أفكارا عبثية بدأت تخرج أيضا منها ما ينادي بنقلهم إلى مدن مثل 6 أكتوبر على أن تستفيد مصر اقتصاديا، مشددا على أن إسرائيل تعمل على تقليل عدد السكان في غزة والضفة الغربية، لافتا إلي أن مصر تؤيد الفلسطينين ولن تسمح بتهجير سكان غزة.