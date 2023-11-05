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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إلى زوال .. سياسي يكشف مصير نيتنياهو بعد الاعتداء على غزة

صدى البلد

كشف الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، آخر تطورات الأوضاع في فلسطين، مؤكدا:" نتنياهو إنتهي للإبد بسبب جرائم الحرب في غزة وفشله يوم 7 اكتوبر أمام المقاومة.

وتابع خلال حواره ع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" اذا انتهت الحرب بعدها مباشرة لن يستمر نيتنياهو في منصبه ليوم واحد لقد تورط وسقط بعد فشله في مواجهة حماس.

ونوه إلي أن  إسرائيل هدفها الانتقام وجرائم حرب وإبادة جماعية، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد الانتقام فقط.
 

الدكتور محمد كمال الحرب في غزة الأوضاع في فلسطين إسرائيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنيامين نتنياهو

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