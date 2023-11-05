إلى زوال .. سياسي يكشف مصير نيتنياهو بعد الاعتداء على غزة

كشف الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، آخر تطورات الأوضاع في فلسطين، مؤكدا:" نتنياهو إنتهي للإبد بسبب جرائم الحرب في غزة وفشله يوم 7 اكتوبر أمام المقاومة.

وتابع خلال حواره ع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" اذا انتهت الحرب بعدها مباشرة لن يستمر نيتنياهو في منصبه ليوم واحد لقد تورط وسقط بعد فشله في مواجهة حماس.

ونوه إلي أن إسرائيل هدفها الانتقام وجرائم حرب وإبادة جماعية، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد الانتقام فقط.

