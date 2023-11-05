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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: العمل العسكري الإسرائيلي تحول لعمل وحشي وإجرامي

صدى البلد

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن الموقف المصري، يعد من أبرز المواقف الدولية وأكثرها تأثيرا على الأرض في القضية الفلسطينية والأزمة الأخيرة والحرب على غزة، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني يري هذا جليا ويقدر موقف مصر.

أضاف "كمال"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة "صدى البلد"، أن إسرائيل هدفها الانتقام وجرائم حرب وإبادة جماعية، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد الانتقام فقط.

وأشار إلى العمل العسكري الإسرائيلي تحول إلى عمل وحشي وإجرامي، لافتا إلى أن مصر طالبت بهدنة إنسانية لعبور شاحنات المساعدات الإغاثة.

أستاذ العلوم السياسية أحمد موسى الشعب الفلسطيني الدكتور محمد كمال الحرب على غزة القضية الفلسطينية العلوم السياسية

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