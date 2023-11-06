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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هخلص سهرتي وراجع.. ميدو يكشف كواليس مغادرة ثلاثي الزمالك معسكر مباراة زد

صدى البلد

وصف أحمد حسام ميدو، ما فعله ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، بمغادرة معسكر الفريق قبل مباراة زد بـ الجريمة الكروية.


وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عمر جابر ودونجا كانا في عيادة معسكر مباراة الزمالك وزد، شاف الثلاثي لابسين لبس خروج وماشيين، عمر نادى شيكابالا، شيكا قالهم إنتوا رايحين فين، التلاتة قالوا هنجيب حاجة وراجعين، شيكابالا كقائد مكانش عايز الموضوع يكبر لكن كان هيتجنن".


وأضاف: "فات نص ساعة، شيكابالا كلم صبحي والزناري قالهم ارجعوا الكلام ده ميصحش، شيكا كان بيلم الدنيا وده دور القائد قبل ما الموضوع يكبر، وبعد شوية صبحي والزناري رجعوا، وشيكابالا كان بلغ أعضاء الجهاز الفني". 

واختتم: "تخيل الزمالك عنده ماتش تاني يوم واللاعيبة كلها صاحية الساعة 4 الفجر، وفي أزمة في المعسكر بسبب خروج الثلاثي، شيكابالا قال فتوح ارجع عندنا ماتش بكرة، فتوح قاله انتوا عايزين مني ايه، قاله انا بقولك انا مش هرجع غير لما اخلص سهرتي، وهرجع الفجر، هنا عبد الواحد السيد بلغ شيكابالا قاله قول فتوح ميرجعش".

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