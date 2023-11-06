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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

على الفطار .. طريقة عمل البان كيك

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،| طريقة عمل البان كيك..

المكونات:
كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة صغيرة بايكينج باودر
½ ملعقة صغيرة ملح
1 كوب حليب
2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة
1 بيضة
½ كوب نوتيلا
زيت

طريقة التحضير

1.امزجي كل المكونات الجافة معاً.
2.اخفقي الحليب، الزبدة المذابة والبيض في الخلاط.

3.أضيفي المكونات الجافة للخلاط، واستمري في الخفق.

4.أضيفي المكونات السائلة إلى المكونات الجافة مع الاستمرار في الخفق.

5.في مقلاة ساخنة، أضيفي الزيت مع قليل من الزبده ثم اسكبي ملعقة كبيره ممتلئة من الخليط في وسط المقلاة.

6. وبعد تشميع الخليط في الطاسه أضيفي ملعقة ممتلئة من النوتيلا فوق الطبقة السابقة وافرديها  ثم قومي بتغطيتها بالتساوي بالمزيد من عجين البان كيك.

7.اقلبي البان كيك على وجهه واتركيه على النار حتى يتغير لون الوجه الآخر للون البني الذهبي وعد انتهاء الكميه قومي بنزين الطبق بالفواكه 
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