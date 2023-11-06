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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إحالتهم للتحقيق.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ضد المقصرين | فيديو

الزمالك
الزمالك

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" قرارات مفاجئة لإدارة الزمالك.. توجيه الشكر لـ"أوساريو" وإيقاف ثلاثة من نجوم الفريق وعرضهم للبيع".

وجاء في التقرير أن هناك قرارات بالجملة فجرتها إدارة نادي الزمالك، أولها توجيه الشكر للمدير الفني لـ نادي الزمالك أوسوريو، ومساعده ومدحت عبد الهادي.

وأوضحت القناة أنه تم تعيين معتمد جمال مدربًا عامًا، وقائم بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.

وكشفت القناة أنه تم إيقاف الثلاثي أحمد فتوح، ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وإحالتهم للتحقيق لارتكابهم مخالفات وتجاوزات.

وأوضحت القناة أن تم عرض الثلاثي السالف ذكرهم لـ البيع، بعد التجاوزات الصادرة منهم.

الزمالك أوساريو نادي الزمالك مدحت عبد الهادي محمد صبحي مصطفى الزنار

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