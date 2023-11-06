قصف مدفعي إسرائيلي عنيف علي مناطق بجنوب لبنان

أفادت الوكالة اللبنانية الوطنية أن هناك قصف مدفعي إسرائيلي على محيط منطقتي الناقورة واللبونة جنوب لبنان.

كان قد صرح وزير خارجية لبنان عبد الله بو حبيب، أمس الأحد، بأن الحكومة اللبنانية تعمل مع حزب الله والجماعات الفلسطينية في لبنان لمنع الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال بو حبيب في تصريحات لشبكة CNN: "نحن نعمل مع حزب الله والمنظمات الفلسطينية الأخرى هنا لمنع الحرب، ونود أن تضغط الولايات المتحدة أيضًا على إسرائيل حتى لا تبدأ حربًا".

وأضاف وزير الخارجية اللبناني، أن الاحتلال الإسرائيلي يستفز لبنان كل يوم، لافتا إلى أنه يعتقد أن حزب الله لا يريد الحرب أيضا.