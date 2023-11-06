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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية لبنان يعلق على إمكانية اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل

حزب الله وإسرائيل
حزب الله وإسرائيل

صرح وزير خارجية لبنان عبد الله بو حبيب، يوم الأحد، بأن الحكومة اللبنانية تعمل مع حزب الله والجماعات الفلسطينية في لبنان لمنع الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي.

 

وقال بو حبيب في تصريحات لشبكة CNN: "نحن نعمل مع حزب الله والمنظمات الفلسطينية الأخرى هنا لمنع الحرب، ونود أن تضغط الولايات المتحدة أيضًا على إسرائيل حتى لا تبدأ حربًا".

وأضاف وزير الخارجية اللبناني، أن الاحتلا الإسرائيلي يستفز لبنان كل يوم، لافتا إلى أنه يعتقد أن حزب الله لا يريد الحرب أيضا.

وتابع: "لدينا انطباع، بأنه لن تكون هناك أي حرب كبيرة قادمة ما لم تهاجم إسرائيل لبنان أو يصبح الوضع سيئا للغاية في غزة".

وقال بو حبيب إنه يصدق حزب الله عندما يقول إنه لم يكن لديه علم مسبق بهجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حماس، لكنه اشار بأن هذا لا يعني أن المجموعتين ليس لديهما علاقات مع بعضهما البعض.

وشدد على أن حادثة واحدة صغيرة يمكن أن تبدأ الحرب، مضيفا: "آمل ألا يكون الأمر كذلك، اللبنانيون لا يريدون الحرب، ولا أعتقد أن حزب الله يريد الحرب، آمل ألا يبدأ الإسرائيليون حرباً معنا".

وفي وقت سابق، قال زعيم حزب الله حسن نصر الله، إن كل السيناريوهات ممكنة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، محذرا إسرائيل من مزيد من التصعيد لعملياتها على الحدود اللبنانية، كما كرر دعواته لوقف إطلاق النار في غزة.

وكان هناك تبادل مستمر لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية وحزب الله عبر الحدود خلال الأسابيع الماضية في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

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