بصواريخ جراد .. حزب الله يقصف شمال إسرائيل

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، إطلاق صواريخ جراد على كريات شمونة في شمال إسرائيل، ردا على الضربة الجوية الإسرائيلية على جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسئول في حزب الله اللبناني، إن قتل 3 أطفال مدنيين؛ هو تطور خطير في العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وأضاف المسئول في حزب الله، لوكالة “رويترز” للأنباء، أن “إسرائيل ستدفع ثمن جرائمها ضد المدنيين”.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت باستشهاد 3 مدنيين في قصف إسرائيلي، اليوم الأحد، استهدف سيارة في محيط بلدة عيناتا، جنوبي لبنان.

أوضحت الأنباء، أن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أصابت سيارة مدنية في بلدة عيناتا، جنوبي لبنان.