إجراء عاجل من لبنان ضد إسرائيل بعد مقتل مدنيين في غارة للاحتلال

قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، اليوم الأحد، إن بيروت ستقدم شكوى للأمم المتحدة؛ بعد مقتل مدنيين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسئول في حزب الله اللبناني، إن قتل 3 أطفال مدنيين؛ هو تطور خطير في العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وأضاف المسئول في حزب الله، لوكالة “رويترز” للأنباء، أن “إسرائيل ستدفع ثمن جرائمها ضد المدنيين”.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت باستشهاد 3 مدنيين في قصف إسرائيلي، اليوم الأحد، استهدف سيارة في محيط بلدة عيناتا، جنوبي لبنان.

وأوضحت الأنباء، أن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أصابت سيارة مدنية في بلدة عيناتا، جنوبي لبنان.