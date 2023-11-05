إسرائيل ستدفع الثمن.. بيان عاجل من حزب الله بعد استهداف الاحتلال للمدنيين في لبنان

قال مسئول في حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، إن قتل 3 أطفال مدنيين؛ هو تطور خطير في العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وأضاف المسئول في حزب الله، لوكالة “رويترز” للأنباء، أن “إسرائيل ستدفع ثمن جرائمها ضد المدنيين”.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، منذ قليل، باستشهاد 3 مدنيين في قصف إسرائيلي، اليوم الأحد، استهدف سيارة في محيط بلدة عيناتا، جنوبي لبنان.

وأوضحت الأنباء، أن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أصابت سيارة مدنية في بلدة عيناتا، جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بوقوع إصابة مباشرة بصاروخ مضاد للدروع، لمركبة في مستوطنة يفتاح، على حدود إسرائيل مع لبنان.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أصاب صاروخ موجه مضاد للدبابات، من لبنان، سيارة، بالقرب من بلدة يفتاح الشمالية.