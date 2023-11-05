لبنان .. استشهاد 3 مدنيين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، باستشهاد 3 مدنيين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في محيط بلدة عيناتا جنوبي لبنان.

أوضحت الأنباء أن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أصابت سيارة مدنية في بلدة عيناتا جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بوقوع إصابة مباشرة بصاروخ مضاد للدروع لمركبة في مستوطنة يفتاح على حدود إسرائيل مع لبنان.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أصاب صاروخ موجه مضاد للدبابات من لبنان سيارة بالقرب من بلدة يفتاح الشمالية.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام العبرية أن شخصًا واحدًا على الأقل أصيب في الغارة.