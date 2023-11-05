حزب الله يعلن زيادة حصيلة شهدائه إثر القصف الإسرائيلي علي جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلاه في جنوب لبنان إلى 61.

كان قد أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، عن مصرع أحد عناصره في قصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وحسب موقع “لبنان 24”، نعى حزب الله، أحد عناصره ويدعى أحمد محمد سليم من منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد مقتله في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

وكانت وسائل الإعلام اللبنانية، أفادت في وقت سابق، بأن الدفاعات الجوية في "حزب الله" تمكنت قرابة الحادية عشرة و35 دقيقة من صباح اليوم، الأحد، من إسقاط مسيرة معادية بصاروخ أرض - جو.