حزب الله يعلن مصرع أحد عناصره في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، عن مصرع أحد عناصره في قصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وحسب موقع “لبنان 24”، نعى حزب الله، أحد عناصره ويدعى أحمد محمد سليم من منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد مقتله في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

وكانت وسائل الإعلام اللبنانية، أفادت في وقت سابق، بأن الدفاعات الجوية في "حزب الله" تمكنت قرابة الحادية عشرة و35 دقيقة من صباح اليوم، الأحد، من إسقاط مسيرة معادية بصاروخ أرض - جو.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، سقطت أجزاء كبيرة منها فوق أحياء في بلدتي زبدين وحاروف، عندما كانت تحلق مع مسيرة أخرى منذ ساعات الصباح فوق أجواء النبطية، وحاروف، وزبدين، وجبشيت، والدوير، والشرقية، وتول.

وأضافت أنه لوحظ أن المسيرة الثانية، حلقت لبعض دقائق بعد اسقاط الأولى قبل أن تنكفئ من سماء المنطقة.