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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مستشفيات جامعة عين شمس جاهزة لتقديم الدعم لجرحى ومصابي غزة

صورة ارشفية تعبيرية
صورة ارشفية تعبيرية

في خطوة إنسانية تعكس التضامن والرعاية الطبية، من المستشفيات الجامعية المصرية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم كافة الخدمات الصحية لمصابى غزة .

 

قالت  الدكتورة سامية عبده نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس، تعاونت مستشفيات جامعة عين شمس مع وزارة التعليم العالي لتجهيز فرق طبية احتياطية للفرق التي تعالج المرضى في شمال سيناء.

 

وأكدت الدكتورة سامية عبده ،خلال تصريحاتها لصدي البلد، أن المستشفيات قامت بتحديد وتجهيز الفرق الطبية اللازمة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لجرحى ومصابين غزة لافتة: نفخر أن  مستشفيات جامعة عين شمس تمتلك فرقا طبية على أعلى مستوى من الكفاءة والاستعداد، جاهزة لتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهؤلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة.

وأضافت سامية عبده، أن الفرق الطبية جاهزة للعمل على علاج المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم، استجابة للطلب المقدم من وزارة التعليم العالي. وتعكس هذه المبادرة التعاونية الروح الإنسانية التي تتميز بها مستشفيات جامعة عين شمس وتلتزم بدورها الهام في تقديم الرعاية الصحية للمجتمع والمساهمة في علاج المصابين وتخفيف آلامهم.

وتستمر مستشفيات جامعة عين شمس في العمل الجاد والمتواصل لتقديم الرعاية الطبية الأمثل للمرضى، وتؤكد التزامها بالمساهمة في جهود الإغاثة والتخفيف من معاناة المصابين.

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