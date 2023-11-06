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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محظورات داخل لجان الامتحان بالجامعات.. تعرف عليها

طلاب جامعات
طلاب جامعات

كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس عن قائمة المحظورات التي يتم حظر استخدامها داخل قاعات امتحانات الجامعات، في إطار جهود مكافحة الغش وضمان نزاهة العملية التعليمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات حكومية لتعزيز النزاهة والجودة في الامتحانات الجامعية.

وتتضمن قائمة المحظورات  مجموعة واسعة التي يمكن استغلالها في محاولة الغش أو التلاعب بالإجابات.

ويهدف حظر هذه المحظورات إلى ضمان أن يتم تقييم أداء الطلاب بناءً على معرفتهم الفعلية وقدراتهم الأكاديمية ومن المتوقع أن يقلل هذا الإجراء من محاولات الغش والتلاعب في النتائج، مما يعزز المصداقية والجودة في العملية التعليمية.

وقد تم توزيع قائمة المحظورات على الطلاب والمراقبين والأساتذة المشرفين على الامتحانات، بهدف توعيتهم بالافعال المحظورة والالتزام بالقرار، كما تم توفير إرشادات وتوجيهات إضافية للطلاب حول التصرف المناسب أثناء الامتحانات وتجنب استخدام المحظورات.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة لمكافحة الغش الأكاديمي وتعزيز النزاهة في الجامعات. .

 

ونقدم لكم فى صدى البلد مجموعة من المحظورات التى يمنع على الطلاب إرتكابها داخل لجان الامتحانات والتى لا تختلف من جامعة لأخرى:

1 - لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد للامتحان.

2- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية "كارنيه الكلية" او ما يثبت قيد الطالب بالجامعة.

3- ممنوع دخول اللجنة بالتليفون المحمول أو أجهزة اتصال حتى ولو كانت مغلقة ، ومخالفة ذلك يعتبر حالة غش وإخلالا بنظام الامتحان.

4- سماعات البلوتوث و كل أنواع السماعات التى تستخدم فى الغش

 

5- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان .

6- لن يسمح بدخول الكتب أو المذكرات أو أية أوراق ذات صلة بالامتحان .

7- عدم كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة يؤدى لفقدان الطالب ورقته .

8- الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان .

9- محاولة الغش تكلف الطالب مادتين وليس المادة التى حاول الغش بها فقط .

10- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة "ترم دراسى كامل".

11- يحظر الحديث الجانبى داخل اللجان .

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