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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لازم تحلّوها | نجم الإسماعيلي السابق يوجّه طلبا عاجلا لرئيس النادي

صدى البلد

شارك الإعلامي مجدي عبد الغني تصريحات أسامة خليل نجم الاسماعيلي السابق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبد الغني على لسان أسامة خليل  "رئاسة نادي الإسماعيلي الحالية مطالبة بخلق حل للأزمة المالية وإكتشاف موارد جديدة".

أكد أسامة خليل نجم الإسماعيلى السابق أن النادي يعانى من أزمات إدارية متراكمة مؤكداً أن مجلس الإدارة من المفترض أنه جاء لحل المشاكل وعليه يجب أن يتحرك لخلق موارد مادية لدعم الدراويش.

أوضح أسامة خليل حلال حواره لملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى أن النادى الإسماعيلى مطالب بحل أزمات النادى المالية،مؤكداً أن الفريق خسر 14 نقطة من 6 مباريات الأمر الذى يدعو إلى الاستعجاب  والاستغراب.

تابع أسامة خليل:" حزين لوضع الإسماعيلى فى الفترة الحالية خاصة أنه يعانى ويحتاج إلى حلول قاطعة للخروج من الكبوة التى يمر بها،وبعض الأشخاص هربوا من المسئولية".

وواصل:" يجب التقليل من التصريحات لأنها أحد الأسباب التى أضرت بالنادى، ومنها رؤساء مجلس الإدارة السابقة الذين تسببوا فى كوارث للنادى بسبب كثرة تصريحاتهم".

وأكمل:" أنا وجهة نظرى أن إيهاب جلال لا يصلح لقيادة الدراويش فى الفترة الحالية".

 

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