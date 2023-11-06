لن يحدث إطلاقا| قرار رسمي في جامعة عين شمس بشأن امتحانات الميدتيرم

يعتمد الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، جدول امتحان منتصف الفصل الدراسى الأول “الميدتيرم” للعام الجامعي 2024 -2023 خلال أيام قليلة، ويمكن للطلاب الاطلاع علي الجداول من خلال الموقع الرسمي للكلية.

وأكدت كلية التجارة، أن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول "الميد تيرم" ستعقد حضوريا بالكلية ، حيث أنه لا داعى لعقدها بنظام الأونلاين خاصة وأن لا يوجد ما يستدعى لذلك في ظل انتظام الدراسة.



وأوضحت الكلية، أن الاختبارات ستعقد في القاعات والمدرجات بالكليات التي يوجد بها امتحانات ميد تيرم مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية كما أنه ستعقد على فترات لتجنب أي زحام أو تكدس .



وأشارت، إلى أن الخريطة الزمنية للعام الجامعي واللوائح تنص على عقد وتنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول " الميد تيرم" في الأسبوع السابع والثامن من انطلاق العام الدراسي، وبالتالي من المقرر أن تبدأ الاختبارات في كلية التجار في شهر نوفمبر المقبل .

تنطلق امتحانات منتصف الفصل الدراسي الاول "الميدتيرم" بكلية الآداب جامعة عين شمس في شهر نوفمبر بجميع أقسام الكلية التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة ونظام البرامج المميزة.

وفي ذات السياق قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الاداب بجامعة عين شمس، إن الامتحانات سوف تبدأ في الميعاد المحدد لها مسبقا مع بداية الأسبوع السابع من التيرم، مشيرة إلى أهمية توقيع الطالب في كشف الحضور، وتخصيص مراقبين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .

وأكدت استمرارية الالتزام بكافة الإجراءات الاحتزازية ضد فيروس كورونا للحد من انتشار العدوى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعمال، لافتة إلى أن الامتحانات تتم بشكلها المعتاد حيث ان الامتحان تجرى فى شكل مقالي لمدة 70 دقيقة داخل قاعات التدريس، باتخاذ كافة الخطوات الاحترازية من التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات والتعقيم المستمر .

وقالت الدكتور نجوى بدر عميدة كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، إن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الاول تبدأ مع الأسبوع السابع من الفصل الدراسى الاول.

وأكدت الدكتورة نجوي بدر خلال تصريحات لصدي البلد على ان الموعد المحدد لبداية هذه الاختبارات في شهر نوفمبر القادم ولم يحدد اليوم حتي الان وتستمر لمدة أسبوع واحد فقط .

وشدد، على أن مواصفات الورقة الامتحانية، تتناسب مع الوقت المتاح للإجابة مع الساعة المقررة للاختبار، وضرورة ان تقيس الاختبارات بعض مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسي.

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس ، أن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الاول تبدأ مع الأسبوع السابع من الفصل الدراسى الاول.

وأكد الدكتور محمد رجاء خلال تصريحاته لصدي البلد ،على أن الموعد المحدد لبداية هذه الاختبارات في شهر نوفمبر القادم ولم يحدد اليوم حتي الان وتستمر لمدة أسبوع واحد فقط .

وشدد، على أن مواصفات الورقة الامتحانية، تتناسب مع الوقت المتاح للإجابة مع الساعة المقررة للاختبار، وضرورة ان تقيس الاختبارات بعض مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسي.



وأشار عميد كلية العلوم جامعة عين شمس إلى أن الامتحانات ستعقد حضوريًا دون اللجوء إلى نظام الأونلاين إطلاقًا، لافتا أنه حاليًا يتم إعداد الجداول وتجهيزها لإعلانها للطلاب قريبًا.