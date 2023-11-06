عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لن يحدث إطلاقا| قرار رسمي في جامعة عين شمس بشأن امتحانات الميدتيرم

طلاب جامعات
طلاب جامعات

يعتمد الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، جدول امتحان منتصف الفصل الدراسى الأول “الميدتيرم” للعام الجامعي 2024 -2023  خلال أيام قليلة، ويمكن للطلاب الاطلاع علي الجداول من خلال الموقع الرسمي للكلية.

وأكدت كلية التجارة، أن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول "الميد تيرم" ستعقد حضوريا بالكلية ، حيث أنه لا داعى لعقدها بنظام الأونلاين خاصة وأن لا يوجد ما يستدعى لذلك  في ظل انتظام الدراسة.
 

وأوضحت الكلية، أن الاختبارات ستعقد في القاعات والمدرجات بالكليات التي يوجد بها امتحانات ميد تيرم مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية كما أنه ستعقد على فترات لتجنب أي زحام أو تكدس .
 

وأشارت، إلى أن الخريطة الزمنية للعام الجامعي واللوائح تنص على عقد وتنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول " الميد تيرم" في الأسبوع السابع والثامن من انطلاق العام الدراسي، وبالتالي من المقرر أن تبدأ الاختبارات في كلية التجار  في  شهر نوفمبر المقبل .

تنطلق امتحانات منتصف الفصل الدراسي الاول "الميدتيرم" بكلية الآداب جامعة عين شمس في شهر نوفمبر بجميع أقسام الكلية التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة ونظام البرامج المميزة.

 

وفي ذات السياق قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الاداب بجامعة عين شمس، إن الامتحانات سوف تبدأ في الميعاد المحدد لها مسبقا مع بداية الأسبوع السابع من التيرم، مشيرة إلى أهمية توقيع الطالب في كشف الحضور، وتخصيص مراقبين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .

وأكدت استمرارية الالتزام بكافة الإجراءات الاحتزازية ضد فيروس كورونا للحد من انتشار العدوى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعمال، لافتة إلى أن الامتحانات تتم بشكلها المعتاد حيث ان الامتحان تجرى فى شكل مقالي لمدة 70 دقيقة داخل قاعات التدريس، باتخاذ كافة الخطوات الاحترازية من التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات والتعقيم المستمر .

 

وقالت الدكتور نجوى بدر عميدة كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، إن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الاول  تبدأ مع الأسبوع السابع من الفصل الدراسى الاول.

وأكدت الدكتورة نجوي بدر خلال تصريحات لصدي البلد على ان الموعد المحدد لبداية هذه الاختبارات في شهر نوفمبر القادم ولم يحدد اليوم حتي الان  وتستمر لمدة أسبوع واحد فقط .

وشدد، على أن مواصفات الورقة الامتحانية، تتناسب مع الوقت المتاح للإجابة مع الساعة المقررة للاختبار، وضرورة ان تقيس الاختبارات بعض مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسي.

 

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس ،  أن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الاول  تبدأ مع الأسبوع السابع من الفصل الدراسى الاول.

وأكد الدكتور محمد رجاء خلال تصريحاته لصدي البلد ،على أن الموعد المحدد لبداية هذه الاختبارات في شهر نوفمبر القادم ولم يحدد اليوم حتي الان  وتستمر لمدة أسبوع واحد فقط .

وشدد، على أن  مواصفات الورقة الامتحانية، تتناسب مع الوقت المتاح للإجابة مع الساعة المقررة للاختبار، وضرورة ان تقيس الاختبارات بعض مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسي.
 

وأشار عميد كلية العلوم جامعة عين شمس  إلى أن الامتحانات ستعقد حضوريًا دون اللجوء إلى نظام الأونلاين إطلاقًا، لافتا أنه حاليًا يتم إعداد الجداول وتجهيزها لإعلانها للطلاب قريبًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساخراً من العقوبة.. أول رد فعل لـ فتوح بعد قرارات إدارة الزمالك

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

ضحك وسخرية.. أول رد فعل من أحمد فتوح على قرار الزمالك عرضه للبيع

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية مدمرة بالشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

ترشيحاتنا

تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الطفل

هشام آمنة : إقامة 7065 شادرًا ومعرضًا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

الكرة الذهبية ”ساخنة"| فلسطين تصوت إلى محمد صلاح.. وهكذا فاز ميسي بالأصوات العربية

رئيس وزراء بلغاريا من إسرائيل: يجب القضاء على حماس وبنيتها التحتية

بلينكن من مطار أنقرة: نعمل على ضمان ألا يتوسع الصراع في المنطقة

وزير الخارجية الأمريكي : يجب إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. ابنة ماجد المصري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

فستان شمس الكويتية يثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

نوع من الخضروات يخلصك من الزكام فورا

تظهر في العين.. 3 علامات تحذيرية لارتفاع نسبة الكوليسترول

فيديو

150 مليون جنيه إسترليني.. صفقة مهمة في مسيرة محمد صلاح الاحترافية |فيديوجراف

ضرب غزة بقنبلة ذرية.. تعليق وزير بحكومة الاحتلال يثير الجدل| شاهد

منتج ليس مصريا.. الهلال الأحمر يرد على فيديو شحنة بسكوت التمر منتهي الصلاحية

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ