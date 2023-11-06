طلاب هندسة المياه والمنشآت الهيدروليكية بعين شمس بالمركز الأول كأفضل مشروع تخرج

فاز طلاب برنامج هندسة المياه والمنشآت الهيدروليكية بكلية الهندسة جامعة عين شمس بالمركز الاول بمسابقة افضل مشروع تخرج التي تعقد علي هامش مؤتمر اسبوع القاهرة للمياه السادس الذي عقد من 29 اكتوبر الي 2 نوفمبر 2023 وذلك تحت رعاية ا.د عمر الحسيني عميد الكلية ، حيث فاز الفريق بالمركز الأول مناصفة مع فريق هندسة جامعة القاهرة نافس الفريق 23 فريقًا من 9 جامعات بمشاريع تخرج مبتكرة في جميع تخصصات هندسة المياه والمشروع الفائز بأسم "التنمية المستدامة لمنطقة سفاجا ضمن المشروع القومي لتنمية المثلث الذهبي"، حيث قام الطلبة باعداد الدراسات والتصميمات المتكاملة لمصادر المياه بمنطقة سفاجا وشبكات مرافق المياه المتكاملة واعمال الحماية ضد السيول بالمنطقة الي جانب تصميم ميناء سفاجا الجديد.

وقد تم تكريم الطلبة من الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وايضا من رئيس وفد الاتحاد الاوروبي لدي مصر المشارك في تنظيم المؤتمر هذا العام.

جدير بالذكر الي ان هذا هو العام السادس علي التوالي الذي يحقق فيه طلبة المشروع واحد من المراكز الثلاثة الاولي بالمسابقة منذ بداية اقامة اسبوع القاهرة للمياه.