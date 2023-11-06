محافظ الدقهلية: رفع 1040 طن قمامة ومخلفات صلبة وأتربة من الشوارع.. صور

استمرتنفيذ اعمال حملة النظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها بمحافظة الدقهلية بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة.



وأوضح "مختار" أنه تم رفع 850 طن قمامة و 120طن مخلفات صلبة و70 طن أتربة وناتج تقليم شجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية علي مدار يومين بمشاركة 7 وحدات محلية شملت مراكز ومدن تمي الأمديد و السنلاوين ونبروه و ميت غمر واجا وبني عبيد بالاضافة لمعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل.



من جانبه أوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام والمهندس محمد عادل والمهندس سامح سعد بجهاز النظافه قد استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة والسيد محمد امين رئيس حي غرب المنصورة والسيد الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة تنفيذ اعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي حيث تم المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة حيث شملت الاعمال تشغيل المكنسيات بشارع الجيش والجمهورية وقناه السويس والمشايه وسعد زغلول والطريق السريع وتقليم الأشجار وقص الحشائش بالحدائق المفتوحه بشارع الجيش وسعد زغلول ومساكن الشناوي وشجره الدر و منطقه المجزر وترميم رصيف المشاه أمام نادي الحوار و غسيل الارصفه بشارع الجيش وكورنيش سندوب و المشايه و جيهان ورفع المخلفات الصلبه بمحيط ارض الاصطفاف ورفع كفاءه النظافه العامه بشوارع الجيش و عبد السلام عارف و سعد زغلول والجمهورية والمشايه احمد ماهر والترعة وقناه السويس ورشاح جديله و سندوب والمجزر و شارع ترعه المحموديه والدراسات و الجلاء وبورسعيد والصدر و كليه اداب والنخله ومبارك.

وأكد المحافظ المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول

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