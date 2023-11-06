الخميس.. عرض فيلم "5 محيي الدين أبو العز" بالسعودية

يعرض فيلم «5 محيي الدين أبو العز» من بطولة الفنان أحمد فتحي، الخميس المقبل بدور العرض السعودية.

ونشرت بطلة فيلم «5 محيي الدين أبو العز»، الفنانة هاجر الشرنوبي البرومو عبر حسابها على إنستجرام.

وعلقت هاجر الشرنوبي على البرومو: «قريبا فيلم خمسة محيي الدين أبو العز، تأليف أنيس بوجواري، وإخراج شادي علي».

ويجسد الفنان أحمد فتحى في فيلم «5 محيي الدين أبو العز» شخصية شاب يحاول السفر إلى الخارج للعمل، لكنه يكتشف اتهامه بجريمة قتل، حيث يتشابه اسمه مع اسم شخص آخر، ويبحث خلال أحداث الفيلم عن صاحب الاسم الحقيقى في مواقف كوميدية.

وتحدث أحمد فتحي عن النجاح الكبير الذي حققه مسلسل اللعبة، قائلا إن مشاركته في الموسم الرابع بشخصية سعدون وضعته في مكان آخر.

واستطرد أحمد فتحي قائلا:" اتكتب سيناريو مهم في الجزء الرابع وتلافينا فيه أخطاء الجزء الثالث واللي كان أقل جودة، وصناع اللعبة مختلفين جدا بقيادة المخرج معتز التوني وشيكو هشام وهما جلسوا ووضعوا أياديهم على الأخطاء وليه الضحك ضعف، حتى وصلنا في الجزء الرابع وكسرنا الدنيا وألعب شخصيتي منذ 4 سنوات وتوهجت لأنها كتبت بشكل صح، والعمود الفقري للحكاية هو السيناريو ولازم يكون مُحكم، الجزء الرابع صورناه في 7 أشهر واحترمنا عقل الجمهور لذلك حقق العمل هذه الشعبية الكبيرة".

وكشف أحمد فتحي عن تفاصيل أول عمل له في السينما، موضحا:" أول شخصية لعبتها في السينما كانت في فيلم (بنات العم) ولم تكن شخصية اعتيادية، وفي كل مرحلة فيه شخصية تنقلني لمرحلة أخرى، ثم جاءت شخصية مهمة جدا وفيلم مهم لكل صناعه (كابتن مصر) مع محمد عادل إمام، ثم (جحيم في الهند)، وأنا محظوظ بعملي في السينما بشكل أكبر، والفيلم القادم لي سيكون الـ51 في مسيرتي".