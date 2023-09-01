أحمد فتحي: هقدم الفيلم رقم 51 بمسيرتي واحترمنا عقل الجمهور في "اللعبة"

حل الفنان أحمد فتحي ضيفا على برنامج «أسرار النجوم» مع إنجي علي مساء الخميس، عبر محطة راديو «نجوم إف إم»، للحديث عن آخر أعماله الفنية.

وتحدث أحمد فتحي عن النجاح الكبير الذي حققه مسلسل اللعبة، قائلا إن مشاركته في الموسم الرابع بشخصية سعدون وضعته في مكان آخر.

واستطرد أحمد فتحي قائلا:" اتكتب سيناريو مهم في الجزء الرابع وتلافينا فيه أخطاء الجزء الثالث واللي كان أقل جودة، وصناع اللعبة مختلفين جدا بقيادة المخرج معتز التوني وشيكو هشام وهما جلسوا ووضعوا أياديهم على الأخطاء وليه الضحك ضعف، حتى وصلنا في الجزء الرابع وكسرنا الدنيا وألعب شخصيتي منذ 4 سنوات وتوهجت لأنها كتبت بشكل صح، والعمود الفقري للحكاية هو السيناريو ولازم يكون مُحكم، الجزء الرابع صورناه في 7 أشهر واحترمنا عقل الجمهور لذلك حقق العمل هذه الشعبية الكبيرة".

وكشف أحمد فتحي عن تفاصيل أول عمل له في السينما، موضحا:" أول شخصية لعبتها في السينما كانت في فيلم (بنات العم) ولم تكن شخصية اعتيادية، وفي كل مرحلة فيه شخصية تنقلني لمرحلة أخرى، ثم جاءت شخصية مهمة جدا وفيلم مهم لكل صناعه (كابتن مصر) مع محمد عادل إمام، ثم (جحيم في الهند)، وأنا محظوظ بعملي في السينما بشكل أكبر، والفيلم القادم لي سيكون الـ51 في مسيرتي".

تحدث الفنان أحمد فتحي عن زوجته «نسرين»، قائلا: «احنا متزوجين من 20 سنة، والزواج جعلني إنسان أهدأ وأفضل وهي ناقدة قاسية عليّ وبتحب الحق ومش عشان زوجتي تنافقني، وهذا يدفعني للأمام".

واستطرد قائلا:"الزواج يدوم بالتفاهم وأيضا بالتضحية وليس الأنانية، زوجتي شخصية قنوعة وهي بنت أصول، وأعتقد عدم إنجابنا قربنا أكثر من بعض، وحتى في سفرياتي متواجدة معي لأنها بتقلق عليّ بشكل كبير بسبب حالتي الصحية".

وتابع: «البعض أحيانا يصفني بالغرور، ولكن هي بتحب أن يراني الناس بشكل كويس وهي إنسانة أكثر مني بكثير، وتقول لي لازم تستوعب الناس وتتصور معهم لو أراد أحد ذلك ولا ترفض الأمر».