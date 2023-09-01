عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فتحي: هقدم الفيلم رقم 51 بمسيرتي واحترمنا عقل الجمهور في "اللعبة"

صدى البلد

حل الفنان أحمد فتحي ضيفا على برنامج «أسرار النجوم» مع إنجي علي مساء الخميس، عبر محطة راديو «نجوم إف إم»، للحديث عن آخر أعماله الفنية.

 

وتحدث أحمد فتحي عن النجاح الكبير الذي حققه مسلسل اللعبة، قائلا إن مشاركته في الموسم الرابع بشخصية سعدون وضعته في مكان آخر. 

 

واستطرد أحمد فتحي قائلا:"  اتكتب سيناريو مهم في الجزء الرابع وتلافينا فيه أخطاء الجزء الثالث واللي كان أقل جودة، وصناع اللعبة مختلفين جدا بقيادة المخرج معتز التوني وشيكو هشام وهما جلسوا ووضعوا أياديهم على الأخطاء وليه الضحك ضعف، حتى وصلنا في الجزء الرابع وكسرنا الدنيا وألعب شخصيتي منذ 4 سنوات وتوهجت لأنها كتبت بشكل صح، والعمود الفقري للحكاية هو السيناريو ولازم يكون مُحكم، الجزء الرابع صورناه في 7 أشهر واحترمنا عقل الجمهور لذلك حقق العمل هذه الشعبية الكبيرة".

 

وكشف أحمد فتحي عن تفاصيل أول عمل له في السينما، موضحا:" أول شخصية لعبتها في السينما كانت في فيلم (بنات العم) ولم تكن شخصية اعتيادية، وفي كل مرحلة فيه شخصية تنقلني لمرحلة أخرى، ثم جاءت شخصية مهمة جدا وفيلم مهم لكل صناعه (كابتن مصر) مع محمد عادل إمام، ثم (جحيم في الهند)، وأنا محظوظ بعملي في السينما بشكل أكبر، والفيلم القادم لي سيكون الـ51 في مسيرتي".

 

تحدث الفنان أحمد فتحي عن زوجته «نسرين»، قائلا: «احنا متزوجين من 20 سنة، والزواج جعلني إنسان أهدأ وأفضل وهي ناقدة قاسية عليّ وبتحب الحق ومش عشان زوجتي تنافقني، وهذا يدفعني للأمام".

 

واستطرد قائلا:"الزواج يدوم بالتفاهم وأيضا بالتضحية وليس الأنانية، زوجتي شخصية قنوعة وهي بنت أصول، وأعتقد عدم إنجابنا قربنا أكثر من بعض، وحتى في سفرياتي متواجدة معي لأنها بتقلق عليّ بشكل كبير بسبب حالتي الصحية".

 

 

وتابع: «البعض أحيانا يصفني بالغرور، ولكن هي بتحب أن يراني الناس بشكل كويس وهي إنسانة أكثر مني بكثير، وتقول لي لازم تستوعب الناس وتتصور معهم لو أراد أحد ذلك ولا ترفض الأمر».

 

احمد فتحي مسلسل اللعبة أسرار النجوم الفنان احمد فتحى جحيم في الهند برنامج اسرار النجوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا يمكن اعدام سفاح الجيزة في هذه الأيام ..لهذا السبب

تامر أمين: رسميا محمد صلاح فى اتحاد جدة والإعلان يوم السبت.. فيديو

حادث مروع.. السبب الحقيقي لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

تقارير: محمد صلاح يصل السعودية غدًا

طريقة تنفيذ ومكان إعدام سفاح الجيزة ..تفاصيل

أشعلوا النار بمدخل مول بأكتوبر.. الداخلية تضبط أصحاب الفيديو المنتشر على فيسبوك

المدير الفني لغزل المحلة : الأهلي فرقة مفترية .. وكولر أحدث طفرة منذ مجيئه

ناقد سعودي يعلن فشل انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

موضوعات متعلقة

بتصلي في السيدة زينب .. بسمة وهبة تكشف حالة طليقة أحمد سعد بعد الانفصال

برنامج الراديو بيضحك يكرم الفنانة جومانا مراد |صور

فيلم بنات ألفة مرشح تونس في الأوسكار

حادث مروع.. السبب الحقيقي لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

فاطمة النبوي وتجربة الكوميديا في العميل صفر

المخرج تامر كرم يعلن وفاة الطفل رابي في حادث سير

أحمد فهمي : لا أتاجر بعلاقتي مع زوجتي هنا الزاهد من أجل التريند

اسمه تيتوس .. أحمد الفيشاوي يعترف بابنه غير الشرعي

ترشيحاتنا

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

مصرع 9 جنود باكستانيين في هجوم انتحاري

خالد الغندور يعلن وفاة نجم الزمالك السابق

نجم الزمالك السابق : كنت أتمنى تأجيل خطوة انضمام صلاح للدوري السعودي

نجم الأهلي السابق: صلاح سيفيد الكرة السعودية كثيرًا.. وأتمنى عودة الزمالك لمستواه

سفاح الجيزة يواجه الإعدام الثالث في هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اضطراب ثنائي القطب.. أعراض المرض النفسي الأكثر انتشارا خلال الفترة الأخيرة

مستوحاة من الأفعى .. فتاة تثير جدلا بجلسة تصوير عبر تيك توك | فيديو

لهذا السبب .. أيسلندا تطالب بسرعة إنهاء حياة الحيتان

في 17 ثانية.. اختبر قوة نظرك من صورة الوهم البصري

فيديو

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

أخت سفاح الجيزة تكشف أسرارًا جديدة بشأن قضية شقيقها: المسلسل كذب وأخويا قذافي مثقف وحافظ القرآن «فيديوجراف»

3 أسابيع ونودع الصيف.. موجات جديدة تضرب البلاد ومنخفض جوي

5766 فرصة عمل في 12 محافظة ووظائف جديدة ببنك مصر.. قدم الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ