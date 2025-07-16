إنشاء منظومة التحول الرقمي بديوان عام محافظة دمياط.. تفاصيل

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة مشتركة بين محافظة دمياط وشركة "انطلاق" التابعة لجامعة المنصورة، وذلك طبقًا للبروتوكول الموقع بين الجانبين، لإنشاء منظومة متكاملة للتحول الرقمي داخل ديوان عام المحافظة.

وجاء الاجتماع بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و الدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمي، الدكتور ضياء الدين فاروق، مستشار المحافظ للتحول الرقمي، وأحمد بدران، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وياسر الرافعي، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور علي حسين، مدير عام الشئون القانونية، و محمد شنشن، مدير وحدة التحكم، كما شارك من جانب شركة "انطلاق" كل من الدكتور محمد حندوسة، نائب المدير التنفيذي، والمهندس تامر علي، رئيس قسم الشبكات ومركز البيانات، والمهندس أحمد الموجي، رئيس قسم الأنظمة الإلكترونية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتحويل كافة إدارات ديوان عام المحافظة إلى إدارات إلكترونية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق مستوى عالٍ من الحوكمة وسرعة تقديم الخدمات.

كما ناقش الاجتماع الخطوات الفنية المقدمة من شركة لإنشاء تطبيق إلكتروني (موبايل أبلكيشن) يسهم في تسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل مباشر وسلس، بما يعزز التواصل بين المواطن والجهاز الإداري.

وأكدت نائب المحافظ أن هذا التحول يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمي وبناء منظومة إدارية حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتخدم المواطنين بشكل أكثر فاعلية، مشددة على أهمية تكامل الجهود بين كافة الجهات المعنية لإنجاح هذا المشروع الحيوي.