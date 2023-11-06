بلينكن من مطار أنقرة: نعمل على ضمان ألا يتوسع الصراع في المنطقة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تعمل على ألا يتوسع الصراع في قطاع غزة إلى المنطقة.

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي من مطار العاصمة التركية أنقرة: " ناقشت مع الجانب التركي الأزمة في غزة وتفادي توسع الصراع في المنطقة".

وتابع: "نتواصل مع الإسرائيليين من أجل اتخاذ خطوات للتخفيف من الضحايا المدنيين ونعمل لإيصال المساعدات إلى غزة، وندرك حجم القلق بشأن عدد الضحايا الكبير من النساء والأطفال وهو أمر نتواصل بشأنه يوميا مع الإسرائيليين".

واستطرد بلينكن بالقول: "نبذل ما في وسعنا لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس، وجهودنا مستمرة لوقف إطلاق النار في غزة مع ارتفاع عدد الضحايا من النساء والأطفال".