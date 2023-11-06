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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سياحة مصر تحلق في سماء عاصمة الضباب ببورصة WTM

بورصة لندن WTM
بورصة لندن WTM

شارك القطاع السياحي المصري بشقية الحكومي والخاص ، في ثاني أهم بورصات السياحة في العالم world travel market  " WTM" ، اليوم الاثنين في العاصمة الإنجليزية لندن في الدورة 43 له هذا العام والمنعقدة في الفترة من 6 الي 8 نوفمبر الجاري تحت عنوان الجهة النهائية للسفر والسياحة .

وشارك أحمد عيسي وزير السياحة والآثار ، اليوم في أولى فعاليات بورصة لندن WTM ، ومن المتعارف عليه كاجراء سنوي ان يلتقي منظمي الرحلات وصناع القرار السياحي حول العالم ، بالإضافة الي عقد لقاءات إعلامية للتعريف بالمنتج السياحي المصري و الخطوات الهامة التي تخطوها مصر نحو السياحة.

ويعد سوق السفر العالمي في لندن موطنًا لتجارة السفر العالمية - وهو حدث السفر والسياحة الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم.

بورصة لندن WTM


ويجمع WTM London مجتمع السفر الترفيهي الدولي؛ لتوفير الإلهام والتعليم والمصادروقياس الأداء لمحترفي السفر مع توفير مكان للعارضين للقيام بالأعمال التجارية وعرض خدماتهم للصحافة الدولية.

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