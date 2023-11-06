الحرب ليست في القاهرة أو الرياض.. تعليق مثير من عمرو أديب| شاهد

نشر الإعلامي عمرو أديب منشورًا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إكس.



وكتب عمرو اديب: "الحرب ليست فى القاهرة أو الرياض أو ابوظبى الحرب فى قطاع غزه يا ساده لذا لزم التنويه".





وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن بدء عودة خدمات الاتصال (الثابت والخلوي والإنترنت) للعمل بشكل تدريجي في مختلف مناطق قطاع غزة بعد فصلها من جانب الاحتلال.





على جانب آخر، من المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، غدًا الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا آخر لمناقشة آخرالتطورات في الحرب بين إسرائيل وحماس