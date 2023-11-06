"متمسك بيه".. لاعب الأهلي السابق يكشف قرار كولر بشأن مستقبل موديست

أعلن ماهر همام، لاعب الأهلي السابق، رغبة كولر في بقاء موديست مع الفريق.

وكتب “همام”، من خلال حسابه على فيس بوك، "كولر متمسك ببقاء موديست، ويُراهن على عودته لمستواه كما كان في السابق، ويري أنه يحتاج إلى عدة فرص من أجل التأقلم، والظهور بالمستوي المطلوب منه".

وأكد سيد معوض، نجم الكرة المصرية السابق، أن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي سيمنح موديست فرصة مع الفريق حتى كأس العالم للأندية، ولو لم يتطور مستواه بالتأكيد سيكون هناك قرار حاسم مع نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: "موديست لن يقدم الإضافة طالما طريقة لعب الأهلي كما هي، لأن ميزته الأساسية هي الكرات العرضية، ومع قلة إرسالها لن يظهر بشكل جيد مع الفريق".

وأضاف "الأفضل هو منح موديست فرصة مستمرة حتى يتم تقييمه، ولكن أعتقد أنه من الصعب بقائه، وكل المباريات المحلية متاحة للفريق الأحمر".

وتابع "عمر كمال عبدالواحد عنصر جيد ولاعب مستقر ويقدم مستوى مميز منذ ثلاثة مواسم، وقادر على اللعب في أكثر من مركز، وسوف يسير بشكل جيد لو انضم للأهلي".

وأكمل "محمد حمدي لاعب بيراميدز من العناصر المستقرة، وأثبت قدرات فنية رائعة واصبح لاعبا أساسيا في تشكيل منتخب مصر رغم أنه غاب فترة بسبب الإصابة وعاد ولعب بشكل أساسي، كما أن اللاعب تطور هجوميًا بشكل واضح في العامين الماضيين".