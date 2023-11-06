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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس اللجنة الدولية لرفع الأثقال البارالمبي: أتوقع تأهل 16 لاعبا لأولمبياد باريس

صدى البلد

تحدث جورج مورينيو رئيس اللجنة الدولية لرفع الأثقال البارالمبي، على هامش استضافة مصر لمنافسات بطولة كأس العالم التي أقيمت خلال الثلاثة أيام الماضية.

قال جورج مورينيو: “أنه سعيد كثيرًا بتواجده في مصر لحضور كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي، حيث إنه كان هناك استقبال جيد به عند وصوله إلى مصر“.

وأضاف: “هناك تطور كبير في تنظيم واستضافة مصر للبطولات، حيث إن مصر قامت بتنظيم بطولة كأس العالم على أعلى مستوى وكان تنظيمها أفضل من تنظيم البطولة الأفريقية العام الماضي، وفي البطولات القادمة سيكون التنظيم أيضا جيدا“.

وتابع: “أنه من المقرر أن تنتهي البطولات المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 في شهر يونيو ويوليو المقبل، حيث سيكون هناك ثلاث بطولات مؤهلين إلى باريس ومن ضمنهم البطولة التي ستقام في شهر مارس المقبل بشرم الشيخ“.

واختتم: “أتوقع أن يتأهل 16 لاعب ولاعبة من مصر إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، كما أنه من المتوقع أن تحصد مصر من 4 الى 6 ميداليات أولمبية“.

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